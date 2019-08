Berkum zadelt Genemuiden meteen met nederlaag op

HOOFDKLASSE Urk faalt in de afwerking in strijd tegen RKAV Volendam: 1-4

17:44 Urk gaat in de strijd van de vissersdorpen onderuit tegen RKAV Volendam: 1-4. De thuisploeg is in het eerste half uur heer en meester, maar geeft de wedstrijd vlak voor rust uit handen.