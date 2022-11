Berkum zet goede reeks neer, ook Huizen wordt aan de zegekar gebonden

derde klasse Oldemarkt weet dat zeperd bij Oranje Zwart stapje terug is, maar wil er twee vooruit zetten

De seizoensstart was beter dan verwacht voor FC Oldemarkt, maar zondagmiddag landde de club definitief terug op aarde. In Wanneperveen was Oranje Zwart veel te sterk, het werd 5-0. Maar trainer Gregory Wismeijer weet dat de toekomst belangrijker is dan het heden.

6 november