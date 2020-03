Bertus Grit zet zichzelf na 25 jaar buitenspel bij VV Hattem: ‘De motivatie is weg’

Voetbal­clubs Flevo Boys en Swift'64 experimen­te­ren met spelregels

6:50 Voetbalwedstrijden gespeeld in het kader van de Rixax Knock Out Cup (Flevolands kampioenschap) betekent experimenteren met nieuwe spelregels. De organisatie heeft in samenwerking met de KNVB vier noviteiten ingevoerd om het voetbalspel aantrekkelijker, eerlijker en sportiever te maken.