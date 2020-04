Bestuur FC Zutphen: stop met prestatieteam zondag

Dat schrijft het bestuur van de club in een brief aan de leden. De discussie over prestatievoetbal bij FC Zutphen, dat een prestatief zaterdag- en zondagelftal heeft, was al langer gaande en zou een belangrijk onderwerp zijn op de ledenvergadering van 23 maart. Maar die werd vanwege corona afgelast.

Omdat er steeds minder jeugd door­stroomt én door groeiende populari­teit van vrijdag­avond­voet­bal, is het aantal senioren­teams in het weekend gestaag gedaald naar 4 op zondag en 5 op zaterdag

Het bestuur wil niet langer wachten, wil de leden duidelijkheid geven en heeft daarom nu een standpunt ingenomen. ‘Omdat er steeds minder jeugd doorstroomt naar de senioren én vanwege de groeiende populariteit van het vrijdagavondvoetbal, is het aantal seniorenteams in het weekend de afgelopen jaren gestaag gedaald naar 4 op zondag en 5 op zaterdag’, luidt samengevat de visie van het bestuur van FC Zutphen.

Keuze voor zaterdag meest logisch

‘Bovendien moeten we beseffen dat er in Nederland maar 142 van de 2527 amateurclubs zowel een selectieteam op zondag als zaterdag hebben. Wij vinden daarom dat er ruimte is voor maar één selectieteam. Omdat de jeugd vooral de zaterdag kiest en de landelijke trend ook overduidelijk is, is de keuze voor de zaterdag het meest logisch’.