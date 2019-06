Bestuur Lelystad’67 maakt bezwaar bij KNVB in penaltysoap

Lelystad won zaterdag na de nacompetitiewedstrijd de beslissende serie en vierde een finaleplaats, maar de KNVB oordeelde dinsdag dat de penalty’s vanaf nummer dertien opnieuw moeten. Scheidsrechter Gerbert Stegeman liet het ABBA-principe vanaf dat moment varen en dat was in strijd met de regels. ,,Als je naar het handboek van de KNVB kijkt, dan klopt deze uitspraak. Wij willen alleen laten weten dat het een bewuste keuze van de arbitrage is geweest. Het was niet zo van: ‘oh, oeps, we zijn het vergeten’”, stelt Laurense.