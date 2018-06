Bestuur Zwart-Wit stapt op na motie van wantrouwen

Het bestuur van Zwart-Wit’63 stapt per 1 juli op na een motie van wantrouwen. Twee bestuursleden van de Harderwijkse voetbalclub werden door ‘een groep bezorgde Zwartwitters’ verzocht met onmiddellijke ingang te stoppen. Daarop legde het hele bestuur de taken neer.

Het bestuur kreeg op 17 juni een brief van een groep bezorgde Zwartwitters. Hierin werden penningmeester Theo Dirksen en bestuurslid technische zaken Jos Hermsen nadrukkelijk verzocht hun taken per omgaande neer te leggen. Een aantal vrijwilligers gaf aan zelf per direct de taken neer te leggen.

Zakelijker

,,Als bestuur zijn wij achter elkaar blijven staan en hebben daar geen gehoor aan gegeven”, vertelt voorzitter ad interim Goossen van der Sluis. ,,De penningmeester was heel druk om alles financieel op orde te krijgen. Hij wilde meer structuur door te werken met begrotingen waaraan men zich moest houden. Een commissielid moest verantwoorden hoe veel geld hij nodig had voor een activiteit, waarvoor en wat de opbrengst zou zijn. Dat was wat zakelijker dan: dat regelen we wel.”

,,Dat stuitte de oude kern van Zwartwitters tegen de borst. Ik vind het erg jammer dat mensen die hun stinkende best doen, de zwarte piet krijgen toegespeeld en beschadigd zijn. Ook iemand die eventueel bestuurslid zou worden, werd tegengewerkt.”

Patstelling

Van der Sluis, die pas in november benoemd zou worden op de ledenvergadering, heeft zijn taken vorige week woensdag al neergelegd. ,,Er was een patstelling, waarbij mensen elkaar niks toegaven en dat werkt niet. Misschien helpt het als ik mijn functie neerleg. Ik baal als een stekker, ik begon het net leuk te vinden. Maar voorlopig is het klaar.”

De overige bestuursleden stoppen per 1 juli. Zij spreken van ‘onwenselijke chantage’, maar treden af om te voorkomen dat de continuïteit in gevaar komt.

Geen vertrouwen

Edwin Granneman wil namens ‘een brede groep bezorgde Zwartwitters’ inhoudelijk niet te diep ingaan op de zaak. ,,Er mist vertrouwen doordat zaken anders worden uitgevoerd dan afgesproken. Een aantal mensen kwam op technisch vlak niet overeen. Daar zit ook een financieel aspect aan. Zo is in korte termijn een aantal vrijwilligers op cruciale posities opgestapt. Zij wilden niet meer samenwerken met een deel van het bestuur. De groep is ongerust over veel zaken, maar wij zijn niet de boeman. We denken in oplossingen, om de continuïteit van de club te waarborgen.”

Daarom is Peter Gerards naar voren geschoven als intermediar. De zaakwaarnemer en oud-keeper is druk met transfers en zegt dit uit clubliefde te doen. ,,Ik heb weinig tijd, maar word gevraagd als bemiddelaar bij de club waar ik heel veel jaren als oud-trainer en -voorzitter bij betrokken ben. De onvrede bestaat al langer. Ik hoor zo veel geluiden dat het niet functioneert. Het gaat om tientallen mensen. Nu moet de club verder, dat is mijn grootste zorg en op korte termijn een hels karwei.”

Clubbelang