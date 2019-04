Betrouwbaarheid blijft een deugd van Teuge

André Wassink is bezig aan zijn negentiende seizoen als trainer. Dat hadden er twintig kunnen zijn, maar hij kneep er een jaartje tussenuit en sloeg de jaargang 2017/2018 over.

,,Na het kampioenschap met KCVO nam ik een sabbatical en dat is me heel goed bevallen. Er is meer in het leven dan voetbal alleen. Teuge, waar ik van 2004 tot 2007 ook hoofdtrainer was, vroeg me of ik terug wilde komen. Daarom sta ik nu weer op het veld, ik wil gevraagd worden. Mezelf aanbieden doe ik niet."

Duiventil

De 57-jarige Apeldoorner heeft nog wel wat meer noten op zijn zang. ,,Ik moet een goed gevoel hebben bij een club", vertelt Wassink. ,,Het moet geen duiventil zijn en de leden moeten zich betrokken voelen bij het verenigingsgebeuren. Daarom wil ik alleen bij dorpsclubs werken, daar zijn de leden heel actief."

Er is veel veranderd in de jaren dat hij elders vertoefde. ,,Er is een kunstgrasveld aangelegd, de accommodatie is verbeterd, er staan reclameborden langs de velden en we hebben verlichting."

Betrokken

,,Maar zeker niet alles is veranderd. Er zijn nog altijd heel veel betrokken vrijwilligers en het bestuur dat verjongd is, is even rustig en betrouwbaar als voorheen."

Kortom, de randvoorwaarden zijn op orde bij Teuge. Met het vlaggenschip zelf gaat het echter niet geheel naar wens. ,,We hadden meer punten moeten hebben. We begonnen het seizoen met drie overwinningen, daarna kregen tegenstanders ons door. Ze haalden de angels uit ons spel, terwijl wij meer balverlies gingen lijden en moeite kregen met scoren."

Teuge zakte af naar de tiende plek en is met de teams uit het rechterrijtje in een degradatiestrijd verwikkeld. ,,De acht onderste ploegen doen niet veel voor elkaar onder. Maar ook de top laat in periodes punten liggen."

Overmoedig