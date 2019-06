Betz verkast van Activia naar Gorssel

Betz (30) speelde in Twello in de derde klasse op zondag, hij stapt over naar de vierde klasse op zaterdag. Betz Vanwege blessureleed kwam Betz dit seizoen nauwelijks in actie voor Activia, hij belandde op de bank. ,,Ik ga weer naar Gorssel omdat het seizoen bij Activia niet zo gelopen is als gedacht.” Daarnaast start Betz volgend jaar weer met een studie.