Bij Apeldoornse trainer Martijn Jongbloed vloeit het voetbal door zijn aderen

TWEEDE DIVISIE Onder druk bewijst Rob van der Leij zijn onschatba­re waarde voor HHC Hardenberg

4 september In het lijstje ‘penalty’s onder druk nemen’ komt deze aardig hoog binnen bij Rob van der Leij. Nul punten, nul doelpunten voor en een 0-1 achterstand tegen TEC uit Tiel. De spits van HHC Hardenberg mag diep in blessuretijd aanleggen vanaf elf meter, na een wedstrijd waarin meer dan een handvol dikke kansen om zeep is geholpen. Genoeg aspecten om te falen, maar Van der Leij benut het buitenkansje dankbaar: 1-1. ,,Deze was voor mij lekker, maar hopelijk is het ook een opsteker voor het team.”