Bij asv Dronten komt Vlap voor Kaagman

Kaagman, die in het verleden vooral in het district West 1 werkte, was in Dronten bezig aan zijn eerste seizoen. Het draaide uit op een lastig jaar, want na de nederlaag van zaterdag tegen rivaal Enter Vooruit (1-4) zakte asv Dronten naar de laatste plaats.

Daarnaast is het al een tijdje onrustig bij de Drontense clubs. Een voltallig bestuur is er niet, een volwaardige TC bestaat niet en mede daarom bleef duidelijkheid over het contract van de coach uit. Dinsdagochtend kreeg Kaagman te horen dat de club afscheid van hem ging nemen.