Bij AZ breekt voor Gino Dekker seizoen van waarheid aan

Gino Dekker was een toptalent bij Ajax, maar de doorbraak in Amsterdam bleef uit door een zware blessure. Zijn contract werd niet verlengd en na de zomer gaat de 21-jarige aanvaller uit Ermelo voor AZ spelen.

,,Ik ben superblij", jubelt Dekker. ,,Ik had veertien maanden een zware knieblessure en dat een club als AZ mij dan toch wil binnenhalen, is prachtig.''

Omdat de klassieke linkervleugelaanvaller transfervrij was, lag hij goed in de markt. ,,Ik kon ook naar PEC Zwolle of Willem II. Toen de medische keuring was geweest, benaderde ook PSV mij. Maar ik had mijn keuze sowieso al gemaakt, bij AZ verwacht ik de meeste kansen te krijgen.''

Goed gevoel

Dekker sprak met AZ-trainer John van den Brom, die de linkspoot met Jong Ajax zag spelen tegen Jong AZ. ,,Hij kende me al uit de tijd dat hij hoofd jeugdopleiding was bij Ajax en belde direct na die wedstrijd dat hij me wilde hebben. Bij de gesprekken die volgden, kreeg ik meteen een goed gevoel."

In de zomer wil de Ermeloër zichzelf in topconditie houden. ,,Ik blijf met een persoonlijke trainer doortrainen bij DVS'33 in Ermelo. Ik wil niets aan het toeval overlaten. Dit wordt het seizoen van de waarheid."

Dekker gaat er alles aan doen te slagen. ,,Ik sluit aan bij het eerste en ga mee op trainingskamp. Het is aan mij om me te bewijzen. Als ik niet aan spelen toekom, ligt dat volledig aan mezelf."

Dekker is geregeld in Ermelo te vinden. ,,Ik rijd graag in mijn oldtimer richting Uddel, met mijn vriendin en hondje. En ik lunch altijd bij mijn oma, ik ben een echt familiemens. Het lijkt me zelfs geweldig later in een vriendenteam te spelen bij DVS'33."

Serie A

Italië is de enige plek waarvoor hij Ermelo tijdelijk zou willen verruilen. Om in de Serie A te voetballen. ,,Ik vind die competitie geweldig. Sowieso vind ik het een mooi land. Ik ga er elke zomer op vakantie, binnenkort ook weer."

Dekker kon deze zomer al de overstap maken naar Italië, want Bari en Pescara toonden interesse. ,,Maar ik wil me eerst verder ontwikkelen in Nederland."

Bij AZ verwacht hij in een warm bad te duiken, anders dan bij Ajax het geval was. ,,Feestje, gezelligheid, Nederlandse zanger; ik ben erg gehecht aan een goede sfeer. Bij Ajax was die er niet altijd. Ik ben de club ontzettend dankbaar voor alles hoor, maar de sfeer was er wel vaak kil. Tijdens mijn blessure heeft er nooit iemand naar me omgekeken van Ajax."

Hoogtepunt

Zijn tweede jaar in de A1, toen hij als aanvoerder onder trainer Gery Vink kampioen werd, is voor Dekker het hoogtepunt in zijn Amsterdamse periode.

,,De sfeer was toen wél geweldig. Zo nam Gery voor elke uitwedstrijd appelflappen mee in de bus. Geweldig toch? Bovendien draaide ik dat seizoen ook lekker, met 16 goals en 33 assists."