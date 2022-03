Bij Be Quick gaat ‘bijna alles mis’, Blauw Wit pakt koppositie en Harfsen op wonderbaarlijke wijze langs Helios

Tweede klasse H

Be Quick Zutphen heeft opnieuw niet kunnen winnen in de tweede klasse H. De ploeg van Jon Zegerius kwam tekort tegen IJVV. Daardoor wordt de situatie wel erg problematisch voor de hekkensluiter uit Zutphen. Met name uitwedstrijden gaan continu verloren en ook thuis lukt het vaak niet. Met slechts vijf punten uit twaalf wedstrijden kijkt het degradatiespook inmiddels niet meer om de hoek, maar zit het al op de eerste rij.

Be Quick-aanvaller Hüseyin Cengiz kijkt terug op wat er misging in IJsselmuiden: ,,Bijna alles vandaag. We hadden een aantal persoonlijke fouten en kwamen daardoor achter. We maakten mooi de 2-1 en ik dacht dat we nog terug konden komen. Maar toen werd het 3-1 en dan vallen er soms nog meer in. Dat was vandaag het geval.”