Bij de vijfde zege op rij van HHC Hardenberg gaat het vooral over het verval in de slotfase: ‘Dan ben je chagrijnig na een 4-3 overwinning’

HHC Hardenberg levert dit seizoen een historische prestatie, als derde van de tweede divisie. Maar er zijn momenten dat trainer Bert van Hunenstijn op de bank in een paar minuten tijd jaren ouder zou worden. Zoals in Volendam, waar HHC er bijna in slaagt om een 0-4 voorsprong helemaal weg te gooien. De schade blijft beperkt tot drie tegentreffers, waaronder een inzet van Kevin Görtz in het verkeerde doel. ,,Dan ben je chagrijnig na een 4-3 overwinning, ja. Maar voor hetzelfde geld hadden we in blessuretijd nog een strafschop tegen kunnen krijgen, daar hadden we een beetje geluk. Hier gebeurt iets wat we niet willen.’’