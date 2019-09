Bij deze Deventer club heeft niet jeugd maar gezelligheid de toekomst

GSV’63 in feeststem­ming na ruime zege op SVBV

20 september GSV’63 had gisteravond in de openingswedstrijd van de vijfde klasse B geen kind aan SVBV: 6-0. Eigenlijk zou de burenruzie komende zondag worden afgewerkt. Omdat dan het jaarlijkse feest in Geesteren (G) plaatsvindt, verzocht GSV de opponent echter om het duel naar voren te halen en tevens in Barchem te spelen.