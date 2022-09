Bij Heino scoren alleen de verdedigers, Purmersteijn met tien man nog de sterkste

bekervoetbal zwolle In de leemte van vertrokken goalget­ters moeten nieuwe doelpunten­ma­kers opstaan bij Be Quick’28 en WVF

In een wedstrijd waarin het de vraag is wie dit seizoen de doelpunten moet gaan maken bij Be Quick’28 en WVF ontpopt rechtsback Jamiro Oortwijn zich met een ingestudeerde goal tot matchwinner (0-1).

