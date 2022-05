Bij Kloosterhaar geeft kapitein Mark Boshove de toon aan, ook in de degradatiekraker tegen Voorwaarts

De thuisclub leek lange tijd dé degradatiekandidaat bij uitstek. Pas op 19 maart viel de eerste zege op te tekenen. Het was de opmaat voor vier winstpartijen voor de club van zwart en wit, die in juli honderd jaar bestaat. Maar de zorgen zijn nog niet voorbij, weet trainer Paul Ottenhof (36). ,,Nee, zeker niet. Maar we hebben handhaving wel in eigen hand. En het verschil met Voorwaarts is nu best groot. We kijken alleen nog naar boven.”