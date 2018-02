Bij MSC is het soms alles, maar vaak ook niets

RKHVV vecht tegen degradatie en wordt door de Meppeler elf op het nieuwe kunstgrasveld behoorlijk in een zetel geholpen. ,,We werden verrast door dat veld'', zegt Zandink. Bij het openingsdoelpunt kan Lennart Rekmans een pass van zestig meter over het stroeve veld controleren en afmaken. Vijf minuten later profiteert Wessel van der Horst van slecht verdedigen bij MSC.

Tot de rust blijft verdere schade uit, maar in de tweede helft tillen Jelmer Goedhart en Rekmans de stand binnen vijf minuten naar 4-0. ,,Pas daarna zijn we echt gaan vechten'', stelt Zandink, in de wetenschap dat het kalf dan al is verdronken. De twee doelpunten van Camiel Fidom in het laatste half uur hebben dan ook nauwelijks waarde, omdat RKHVV ook nog twee keer scoort.

,,De laatste weken zijn we iets te voorspelbaar, in de zin dat we teveel weggeven in het eerste kwartier'', vindt Zandink. ,,We moeten ons realiseren waar we goed in zijn. We moeten het compact houden, druk zetten op de juiste plekken en spelen op de omschakeling. Nu verspeelden we de bal op eigen helft, dat was dodelijk.''