Bij PEC Zwolle gaan alle ballen vanaf nu op Piotr Parzyszek

John van 't Schip probeerde dit seizoen maar liefst zes spitsen uit, maar na een slechte reeks wil de coach meer vastigheid in de punt van de aanval. Piotr Parzyszek is als de logische winnaar van de stoelendans bij PEC Zwolle uit de strijd gekomen.

Parzyszek, Nijland, Parzyszek, Israelsson, Ondaan, Israelsson, Ondaan, Marinus, Parzyszek, Menig. Geen club in de eredivisie wisselde dit seizoen zoveel spelers op één positie als PEC Zwolle. Zes centrumspitsen woog John van 't Schip, maar geen van de sollicitanten kon de enige vacature in zijn elftal voor langere tijd invullen. ,,We hebben een aantal dingen geprobeerd", stelt de coach. ,,In het begin maakten we de keuze voor Piotr. Daarna stak er niemand bovenuit, waardoor we in bepaalde wedstrijden met een bepaald type zijn gaan spelen."

Daar stapt de hoofdtrainer van PEC na zes wedstrijden zonder zege vanaf. Voor de laatste zes speelronden, en mogelijk ook de play-offs voor Europees voetbal daarna, streeft Van 't schip er naar aan te treden met één en dezelfde spits. ,,We willen wel naar meer vastigheid toe. Ook gezien de resultaten achten wij het goed om met een vast iemand te gaan spelen, waar de rest zich omheen kan manoeuvreren", zei hij in aanloop naar het thuisduel met Sparta vanavond.

Logisch

De stoelendans is gewonnen door Piotr Parzyszek. De keuze voor de lange aanvaller vanavond tegen Sparta is in meerdere opzichten logisch. Van de zes gegadigden is hij namelijk de enige echte spits. Nijland werd in Zwolle al vrij snel een aanvalsleider, maar is van origine een schaduwspits. Marinus en Israelsson duiken als middenvelders liever de aanval in dan dat ze er al staan, met de rug naar het vijandelijk doel. Verder toetste Van 't Schip vleugelspitsen Menig en Ondaan. Laatstgenoemde stort zich nu op de positie rechts voorin, terwijl ook Menig met zijn snelheid bij dit PEC op de flank beter uit de verf komt.

De keuze voor Parzyszek is op basis van statistieken gegrond. De geboren Pool is de enige in het rijtje die dit seizoen bij meer dan twee goals (zeven) direct betrokken was. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de meeste concurrenten de minste minuten in de punt van de aanval maakten. Maar los van de totale productie, heeft databedrijf Opta Sports berekend dat Parzyszek meer in balbezit komt in het vijandelijk gebied, vaker schiet en dat ook nog het meest accuraat doet. Met 1,1 gecreëerde kansen per wedstrijd, laat hij de vijf anderen achter zich. Mede daardoor verwacht Opta van Parzyszek gemiddeld genomen meer doelpunten (0,45) en assists (0,14) dan van de andere 'centrumspitsen'.

,,Statistieken zijn voor ons belangrijk", stelt Van 't Schip, ,,maar wat we tijdens trainingen en wedstrijden zien ook. Dan kijk je een speler in de ogen en zie je hoe automatismen ontstaan als anderen om hem heen bewegen. Het verliezen van zijn plek was een teleurstelling en daar kwam met het overlijden van zijn moeder een tegenslag bovenop. Ik vind dat hij daarin een professionele indruk maakt. Het lijkt op de een of andere manier dat hij daar, hoe raar dat ook klinkt, goede energie uithaalt. Piotr heeft de knop na de winterstop omgedraaid en traint heel goed."

Quote Statistieken zijn voor ons belangrijk, maar wat we tijdens de trainingen en de wedstrijden zien ook John van 't Schip

Zijn nieuwe kans heeft volgens de hoofdtrainer niets te maken met de laagvliegers die PEC de komende maand voor de kiezen krijgt. ,,Het heeft vooral met ons eigen spel te maken. Daarin willen we meer herkenbaarheid zien", aldus Van 't Schip. Ondanks de aanvalsdrang van PEC dit seizoen valt de aanvoer naar de centrumspitsen erg tegen. Vleugelaanvallers Mokhtar en Namli trekken bij voorkeur naar binnen, terwijl de voorzetten van de opkomende rechtsback Ehizibue meestal te wensen overlaten. Bram van Polen moet vaak de spits met zijn zwakkere linkerbeen zien te vinden.

Dat Parzyszek nu het vertrouwen krijgt, kan het Zwolse publiek wel bekoren. Hoewel hij een povere eerste seizoenshelft beleefde, wordt de lange aanvaller steeds populairder. Mede door het aangrijpende verlies van zijn moeder eerder deze maand, aan wie hij meerdere goals opdroeg, lijkt hij de gunfactor te hebben gekregen. In de voorbije wedstrijd werd de naam van de bankzitter veelvuldig gescandeerd, hoorde ook Van 't Schip. ,,Hij is het type speler dat iets kan forceren in de laatste fase van een wedstrijd. Maar vanaf het begin spelen, is een nieuwe dimensie. Daar kreeg hij in het begin de kans voor en die krijgt hij nu opnieuw."