Bij René van der Weij staat plezier altijd op de eerste plaats

Terwijl zijn spelers in de lawaaiige en dampende kleedkamer het punt tegen SC Genemuiden (1-1) vieren, begint René van der Weij aan een ellenlange tournee langs cameraploegen. Even wennen, merkt de 36-jarige Fries lachend op. Hij mag overal zijn verhaal vertellen.

Voor Van der Weij is het een bijzondere middag. Nu staat hij nog voor de groep bij Buitenpost, een nieuwkomer in de hoofdklasse. Volgend seizoen is hij trainer in Genemuiden, deze zaterdag de tegenstander. De media happen massaal toe. Met enige verbazing zegt hij: ,,In Buitenpost hebben we geen camera’s of persconferenties. Ik word alleen door de plaatselijke krant gebeld. Nee, dit kom ik niet wekelijks tegen."

Van der Weij kan niet even normaal van het toilet gaan, of de camera van Omroep Friesland staat weer voor zijn snufferd. De regionale televisiezender is met vier man sterk naar Genemuiden afgereisd en wil alles vastleggen. Ze volgen Van der Weij al de hele week. Van de tactische bespreking op donderdag tot het feestje in de kleedkamer op zaterdag.

Capriolen

Als voetballer haalde Van der Weij het betaalde voetbal, bij SC Cambuur. De Fries was een aanvaller, een ‘ratje’, zoals zijn leermeester Henk de Jong hem omschrijft. ,,Eentje met streken, die vertel ik je later nog wel een keer, haha. Heel ondeugend, ook buiten het veld. Hij haalde de gekste capriolen uit. Maar als trainer is hij heel serieus, hij wil het uiterste eruit halen.”

En met ambitie, dat schuift Van der Weij niet onder stoelen of banken. Ook als trainer hoopt hij ooit bij een club uit het betaalde voetbal te belanden. De Jong: ,,René timmert flink aan de weg. Als Genemuiden hem écht de kans geeft, kan hij het profvoetbal halen. Een klik met de spelersgroep krijgt hij wel, zo is hij. Als de club ook nog eens goed op hem past, krijg je echt een fantastische trainer.”

De Jong (tegenwoordig hoofdtrainer van De Graafschap) glundert als hij over Van der Weij praat. Andersom is er het respect. De grootste gelijkenis tussen de twee: plezier staat altijd voorop.

Van der Weij: ,,Je moet nooit dezelfde trainer willen zijn, maar ik heb veel van hem geleerd. Ik moet mijn sporen nog verdienen, ben nog jong. Hopelijk kan ik ook die kant op. Net als Henk probeer ik tussen de jongens te staan. Plezier is enorm belangrijk.”

Wildcard

In Buitenpost heeft Van der Weij de wildcard ingevoerd. Vier per speler: twee voor en twee na de winterstop. Hij noemt zijn spits Joran Olijve als voorbeeld. ,,Hij wilde woensdag naar PSV-FC Barcelona. Joran betaalt gewoon contributie, moet ik hem dan tegenhouden? Zo'n wedstrijd zie je nooit meer. Er zijn altijd randzaken waarbij het niet belangrijk is om verplicht te trainen. Dan zet je zaterdag maar een stap harder.”

Het systeem bevalt goed, zegt Van der Weij. Hij gaat er over nadenken om de wildcards mee naar Genemuiden te nemen. ,,Je moet toch iets bedenken om de jongens te prikkelen.”

Hij heeft zin in zijn nieuwe avontuur, al wil Van der Weij ‘eerst goed afsluiten bij Buitenpost’. Het punt in Genemuiden, verdiend na een treffer in blessuretijd, helpt daar goed bij.