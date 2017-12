Bij Rohda lonkt driestrijd om de topschuttersbokaal

Bakhuis mag bij de Sallandse eersteklasser gerust de revelatie van de eerste seizoenshelft worden genoemd. De 19-jarige aanvaller was nog geen basisklant bij de start van de competitie, maar is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in de ploeg van trainer Frank Tempelman. Vanaf de zesde speelronde was het elke week raak voor de spits. Hij scoorde liefst negen keer in zes duels. Daarmee is hij Coelho (acht treffers) en Van Schooten (zeven) voorlopig nipt te slim af bij de veelscorende nummer twee van de eerste klasse E.