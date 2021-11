Bij Ruinerwold gaat het licht pas echt uit na de verhuizing naar het tweede veld, d’Olde Veste profiteert

Het is rust en plots breekt er lichte paniek uit in de bestuurskamer van Ruinerwold. Materiaalman Jan-Klaas Huiskes en voorzitter René Tulner zetten grote ogen op, want de lichtmasten zijn zojuist uitgevallen. ,,Dat probleem speelt al zo’n anderhalve week en is nog altijd niet opgelost”, zegt Tulner. Naar het naastgelegen kunstgrasveld willen ze bij Ruinerwold niet uitwijken, want dat speelt Olde Veste juist in de kaart. ,,Dan maar staken”, denkt trainer Johnny Wassenaar hardop.