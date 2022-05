Bij Urk willen ze er niets van weten, maar stiekem lonkt de titel nu toch echt

Absolute scenes, zo zouden ze in Engeland de staat van sportpark De Vormt omschrijven na de winnende goal van Riekelt Jan Brands. Een minuut of vijf, zes in blessuretijd is het al, als je er toch sterk rekening mee houdt dat Urk op eigen veld zeldzaam averij oploopt. Maar dan volgt de corner, de kopbal van Brands en een werkelijk ongekende ontlading. Mensen vliegen over de reclameborden, de doelpuntenmaker zelf wordt door zo’n enthousiasteling getorpedeerd en gelanceerd, dat is de tackle van de week. Wat een feest, alsof de kampioensgoal zojuist is gemaakt.