Bij Victoria Boys in Apeldoorn voetballen meer vrouwen dan mannen. Tijd voor naamswissel?

Het vrouwenvoetbal in Apeldoorn is bezig aan een opmars. De clubs zien een fikse groei van het aantal voetballende meiden. Bij Victoria Boys overtreft het aantal zelfs dat van de mannen en jongens. Hoe hangt de vlag erbij in Apeldoorn bij de vrouwelijke prestatieteams?

Victoria Boys uit Apeldoorn heeft de grootste vrouwenafdeling (zo'n 240 leden) van de stad. De club heeft de luxe dat er in elke leeftijdscategorie wel één of meerdere teams zijn. Zo kan de club talenten in eigen gelederen zoeken. Teammanager Roy Achtereekte stelt dat er inmiddels meer vrouwen dan mannen bij de club actief zijn. Je zou denken dat het de hoogste tijd is voor een naamsverandering: Victoria Girls.

Achtereekte laat zich er niet over uit. Maar hij is wel open over de ambities van 'zijn' vrouwen: ,,Vorig seizoen bleven we net in de eerste klasse. Dit seizoen willen we bovenin meedraaien. Eigenlijk vinden we dat we thuishoren in de hoofdklasse, zeker gezien onze grote meisjesafdeling.”

Talent

De selectie van Victoria Boys bleef aardig intact. Trainer Alparslan Kirboga zag aan het eind van zijn eerste seizoen drie speelsters vertrekken. Hij kan weer rekenen op aanvoerder Sanne van Amersfoort (25), die vorig jaar ontbrak door haar zwangerschap. Ook talent Sarah Jongbloed (17), die voor haar kruisbandblessure deel uitmaakte van Oranje onder 16, sluit na haar revalidatie weer aan. Bovendien wordt een tweetal uit de jeugd doorgeschoven, waarmee de totale selectie dit seizoen op achttien speelsters komt.

ZVV'56

Ook de club uit Apeldoorn-Oost heeft grootse plannen. John Leliveld, coördinator van de vrouwenafdeling van ZVV'56 geeft aan: ,,We hebben nu zo'n 120 voetbalsters en willen in Apeldoorn-Oost de grootste op dat gebied worden. Het doel is binnen drie jaar van de tweede naar de eerste klasse te gaan. Alles is daarop gericht. Zo schuiven we dit seizoen onze meisjes onder 17 door naar de senioren als vrouwen 2, zodat ze als opbouwteam voor het eerste kunnen fungeren. Om de overgang een stukje geleidelijker te maken."

Voor dit seizoen zit dat er vooralsnog niet in. Debuterend trainer Marcel Das mag veel nieuwelingen inpassen. Thalia Antonio, Jolien Bonhof, Fenna Buitenhuis en Floor Buijs dragen voor het eerst het shirt van ZVV'56; Lieke Hoving, Venice Koerts en Gajra Lahmeur keerden terug bij de club.

Klarenbeek

Bij vrouwenvoetbalbolwerk Klarenbeek ziet trainer Jan Ligtenberg ook een toename van het aantal meisjes. Al spelen die niet in aparte teams, maar met de jongens. ,,Belangrijk om ze met weerstand te laten spelen", zegt de Achterhoeker.