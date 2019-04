Billenknijpen bij Vorden, dat toch degradatieduel wint

Vorden startte voortvarend aan de wedstrijd. De dorpsclub kreeg veel ruimte over de vleugels en profiteerde daar optimaal van. Binnen een kwartier stond het al 2-0 via doelpunten van Frank Hiddink en Koen Oosterhuis. Tien minuten voor rust deden de gasten iets terug via Carlito de Leeuw: 2-1. In de slotfase van de eerste helft liet Vorden weer van zich spreken en het was wederom Hiddink die het net liet bollen: 3-1.