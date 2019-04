Bizar duel tussen Dieze West en SVV'56: van 0-6 naar 8-6

Dieze West is een ploeg die nogal eens door een ondergrens wil zakken. Dat gebeurt in het eerste half uur tegen SVV nogal. Door persoonlijke fouten staan de Zwollenaren in no-time met 0-6 achter. ,,Ik heb het vaker over het mentale gedeelte van mijn ploeg. In die eerste helft hebben we de absolute ondergrens bereikt.”