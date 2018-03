Bizarre ontknoping helpt WHC aan bekerstunt

De beer lijkt geschoten als Excelsior na een ruim uur op voorsprong komt. Hielke Penterman kopt, tegen de verhouding in, zijn ploeg op voorsprong en kort daarna krijgt Mark van Petersen een directe rode kaart. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de bekeraspiraties van WHC, maar niets is minder waar.

In de blessuretijd mag WHC nog één corner nemen en dan gaat iedereen mee naar voren. De bal komt uiteindelijk terecht bij Jasper van der Stouw en hij schiet ineens de gelijkmaker binnen. In de resterende tijd moet keeper Bjarn Onderstal het veld eigenlijk ruimen, maar dat mislukt helemaal. Zijn uittrap gaat niet over de zijlijn, waardoor hij toch in het veld blijft staan.