Bjorn Duteweert is eerste nieuweling van Schalkhaar

Voor trainer Marcel Geestman is Duteweert de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen bij de zondagtweedeklasser. De Deventenaar zal de concurrentiestrijd moeten aangaan met onder meer David Klopman in de voorhoede.

Voor Duteweert is Schalkhaar zijn eerste stap buiten Colmschate-Zuid. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Helios. Met zijn vertrek kiest de aanvaller een stap omhoog boven het nieuwe avontuur met Helios in het zaterdagvoetbal. Duteweert blonk al meerdere malen uit dit seizoen bij de nummer vier uit de derde klasse, wat zich uitbetaalde in de transfer.