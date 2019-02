Black-out keeper VSW leidt de zege voor Hattem in

Hattem en VSW proberen beide weg te blijven bij de plekken voor nacompetitie. VSW leek daar het beste van doordrongen, want het speelde geconcentreerd en had Hattem in de tang. De 0-1 viel uit een vrije trap van Maikel Frijlink, die door de muur ging en onderweg nog iets van richting veranderd werd. VSW was beter dan Hattem, maar liet via onder meer Frijlink na om de score op te voeren. Hattem stelde er weinig tegenover, totdat Mark de Haan een diepe bal naar Yannick Rave verstuurde. Vlak voor rust was het plots weer gelijk.

Direct na de thee kreeg Rietman kortsluiting, zo zei hij zelf na afloop. De VSW-goalie pakte een bal op, terwijl hij een meter uit zijn strafschopgebied was. “Ik zag de lijn, keek naar de bal. Maar die kwam voor mijn gevoel te langzaam op me af. Verkeerde inschatting”, was hij schuldbewust over zijn rode kaart. Het betekende het kantelpunt, want Hattem ging steeds meer beseffen dat er tóch wat te halen viel, ook al miste Frijlink eerst nog op een haar.

De 2-1 van Hajk Talaljan, uit de rebound van een schot op de paal van Rave, werd snel gevolgd door een goal van Mijar Rojer en het deed de hoop van VSW verdwijnen. In blessuretijd kopte Jeroen van Maanen nog een hoekschop binnen. Hattem klimt daardoor over VSW heen en staat nu op een veilige plek in de derde klasse.