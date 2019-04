Blanke klopt Blanken met ‘raket’ en leidt zege Wijhe in

Wijhe heeft in Twello de koppositie in de derde klasse B van het zondagvoetbal heroverd. De 1-3 zege in de inhaalwedstrijd tegen Activia was daartoe voldoende. Maar een makkelijke middag was het niet voor de ploeg van trainer Hans van der Hoop.