Blankenham zit ernstig verlegen om een trainer

De Boer was de laatste twee seizoenen werkzaam bij Blankenham. De trainer heeft voor de aanstaande competitie echter gekozen voor een plaats op de bank bij SC Emmeloord 2.

Het betekent dat er in Blankenham plaats is voor een nieuwe hoofdtrainer. Het liefst een coach die de cursus trainer coach 3 heeft gedaan, maar er is ruimte voor de coach om dat papiertje te halen.