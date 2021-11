Blauw Wit is een maatje te groot voor UD, Be Quick in slotfase onderuit tegen Sparta

Tweede klasse H

Be Quick Zutphen heeft met 1-3 verloren van Sparta Enschede. Daardoor blijft Be Quick op slechts twee punten staan. Sparta pakte de derde overwinning van het seizoen en komt op elf punten. Trainer Wilco Klop: ,,Richting het einde komen we gelijk, dat was zeker verdiend. Maar in de minuten daarna laten we grote ruimtes vallen en wordt het 1-2 voor Sparta. Dan zijn we zo teleurgesteld dat het nog 3-1 wordt, maar dat maakt dan eigenlijk niet meer uit.”

Be Quick Zutphen – Sparta Enschede 1-3 (0-1). 12. Danny Reinders 0-1, 86. Kevin Ooms 1-1, 88. Daan Akkerman 1-2, 90. Romin Ahmadi 1-3.

Vierde klasse E

Koninklijke UD hield het één helft verdienstelijk vol op Het Schootsveld. Gezien het kwaliteitsverschil lag een zwaar pak rammel voor de hand, maar goed keeperswerk van Tycho Groen, een fikse portie wilskracht en een slordige ploeg uit Holten maakten dat het een helftje goed ging. Na de pauze schakelden de mannen in het blauw en wit een tempootje hoger en dat maakte het verschil. Omdat de UD-krachten wegvloeiden, liep de score in het slot nog op naar een half dozijn doelpunten. Nadien hadden beide trainers één helft om tevreden over te zijn.

UD-coach Glenn Minnes: ,,Over de eerste helft ben ik zeker tevreden, we stonden goed en groeiden in de wedstrijd. De organisatie stond goed, we gaven weinig kansen weg. In de tweede helft moest ik noodgedwongen twee wissels doorvoeren op het middenveld, en dat ging ten koste van de ploeg. We hebben er in elk geval hard voor gewerkt, dat is de vorige weken ook weleens anders geweest. En die eerste helft is iets waar we mee verder kunnen, dat heb ik de jongens ook verteld.”

De winnende trainer Christian Koop was inderdaad content over het tweede bedrijf. ,,De eerste helft speelden we met hen mee. We hadden wel de betere kansen, maar benutten die niet’’, had de Blauw Wit-trainer gezien. ,,Na rust hebben we een tempo hoger gespeeld en toen zag je het krachtsverschil. Dat hebben we in de kleedkamer ook besproken. De seizoenstart is wel iets waar ik tevreden mee ben. We hebben vijftien punten uit zes wedstrijden, en de nederlaag tegen Twello was ongelukkig.”

Kon. UD – Blauw-Wit’66 1-6 (0-0). 51. Emiel Schuppert 0-1, 53. Dennis Bolink 0-2, 63. Milo Birahy 1-2, 66. Bolink 1-3, 74. Bolink 1-4, 84. Geert Veneklaas Slots 1-5, 87. Bolink 1-6.

Harfsen - OBW 1-2 (0-0). 53. Maarten Verstegen 0-1, 59. Dimitri Vrehe 0-2, 89. Jasper Klumper 1-2