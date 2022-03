Blauw Wit pakt eerste periodetitel, Teuge wint degradatiekraker van Excelsior en Eefde wint nipt van UNI VV

Derde klasse A

In de strijd tegen degradatie beleefde Teuge een uitstekende avond. De nummer dertien van 3A boekte een 0-3 zege op hekkensluiter Excelsior Zetten. Voor beide ploegen stond de teller voorafgaand aan de onderlinge ontmoeting op acht punten. Teuge-trainer Hans uit den Boogaard sprak dan ook van een belangrijke zege. ,,Hier zijn we allemaal heel blij mee”, aldus de oefenmeester. Uit den Boogaard zag daarnaast hoe zijn ploeg enigszins in het zadel werd geholpen door de tegenstander. Na een rode kaart voor Excelsior-speler Sven Gerritsen hadden de bezoekers ruim een uur lang een man meer op het veld staan. ,,We kwamen wel op 0-1, maar tot die rode kaart ging het gelijk op”, aldus Uit den Boogaard. ,,Daarna wisten we constant de vrije man te vinden en hebben we het goed uitgespeeld.”