Bloed aan de paal en het mes tussen de tanden op derbydag

Een beetje derby heeft bloed aan de paal, met spandoeken gevangen door rookgordijnen in clubkleuren. Op welk niveau de derby wordt gespeeld, is weinig relevant. Een stadsderby in de vierde klasse D bij de amateurs of een streekderby in de eredivisie: het gaat al-tijd over meer dan drie punten. Wat de acteurs van de voorstelling u ook proberen wijs te maken.