Bloedeloos gelijkspel tussen ’s-Heerenbroek en Wilsum

De wedstrijd kwam pas in de tweede helft op gang. Wilsum kwam sterker dan de thuisploeg uit de kleedkamer en liet de eerste twee kansen noteren. Jurre Heldoorn schoot de bal hard in de handen van de keeper en een paar minuten later zag Mark Holtland zijn vrije trap net aan de verkeerde kant van de lat belanden.

Na een uur spelen leek de wedstrijd opengebroken te worden. Sander van der Sluis (Wilsum) was te laat met zijn sliding, wat voor de scheidsrechter maar één kleur kaart kon betekenen: rood. De verwachting was dat ’s-Heerenbroek in de slotfase kans op kans zou creëren, maar verder dan een kopbal van Sander Pelgrom (over) kwam de thuisploeg niet.