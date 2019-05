Bloemist Wijnbergen wil nu zelf bloemen krijgen

,,Het is gebruikelijk dat er hier dan bloemen besteld worden’’, zegt Wijnbergen. ,,Het bestuur regelt dat. Maar misschien doen ze het wel stiekem, achter mijn rug om.”

Promotie

Uit eigen winkel of niet, Wijnbergen wil zondag met bloemen in zijn handen staan nadat zijn ploeg heeft gespeeld tegen SDO. Een punt volstaat voor de Larense vrouwen om de titel in de eerste klasse en de bijbehorende promotie in de wacht te slepen. De trainer hoopt dat de eerste poging meteen succes oplevert.

Al weet de Larense trainer ook dat SDO als angstgegner beschouwd mag worden. ,,Eerder dit seizoen verloren we van ze. In de twee seizoenen daarvoor ook. We voetbalden altijd wel goed, maar stonden uiteindelijk zonder punten. Hopelijk is dat zondag anders.”

Voorsprong

Mocht Witkampers onverhoopt niet slagen, dan resten twee duels om het verlossende punt te pakken. Het kampioenschap lijkt de Larense vrouwen amper te kunnen ontgaan. Met drie duels voor de boeg bedraagt de voorsprong op runner-up Berghuizen, dat zondag niet in actie komt, zes punten.

Een afscheid met de titel, dat gloort voor Wijnbergen. Na vier seizoenen stopt hij als trainer van de Larense vrouwen. ,,Ik denk dat het goed is voor de meiden als er eens iemand anders voor de groep staat. Er zijn tien speelsters die al vier jaar mijn oefenstof krijgen.”

Via de achterdeur

Wijnbergen begon vier seizoenen geleden als trainer van een tweedeklasser. Dat hij de Larense vrouwen in de hoofdklasse zou achterlaten, kon hij op dat moment niet bevroeden. In zijn eerste seizoen promoveerde Wijnberg 'via de achterdeur' met de Larense ploeg. De trainer zag hoe de groep zich telkens optrok aan het hogere niveau. Wijnbergen spreekt vol lof over zijn team. ,,De bereidheid en discipline bij vrouwen is zo groot. Daar ben ik echt van onder de indruk geraakt.’’