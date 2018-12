Blom en Brandsma langer bij DESZ

BEKER OOST Dalfsen fladdert in bekertoer­nooi langs Epe

19 december De voetballers van Dalfsen vragen zichzelf ook af wanneer het stopt, al die voorspoed. De koploper in de tweede klasse bereikte woensdag de laatste 32 in het oostelijke bekertoernooi door Epe te deklasseren in het laatste kwartier (0-5).