Blom en Brandsma verruilen DESZ voor zoekend Staphorst

Voor de winter hadden Brandsma en Blom hun verbintenis bij DESZ nog verlengd tot de zomer van 2020. ,,Houden we ze aan hun contract of gunnen we ze de overstap?”, stelt bestuurslid Robert-Jan de Vries. ,,We hadden ‘nee’ kunnen zeggen tegen Staphorst, maar het is de vraag hoe je dan met elkaar verder gaat. We willen niet het gevoel hebben dat we ze een kans ontnemen.”