Bondscoach Oosterbroek stapt op na echec

B-ploeg Ajax in Putten wekt onbegrip

8 juli Dat Ajax in Putten met een B-ploeg speelde tegen Nordsjaelland (1-3) zorgde voor veel onvrede bij publiek en SDC Putten. Ajax-persvoorlichter Miel Brinkhuis stelt dat in de gesprekken van Ajax met SDC Putten is afgesproken dat Ajax met de ‘B-groep’ zou komen. ,,Wij hebben gecommuniceerd dat de A-selectie in tweeën zou worden geknipt en het beste deel in Hattem zou spelen. SDC Putten betaalt een aanzienlijk ander bedrag dan Hattem voor een bezoek van Ajax.’’