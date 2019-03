Bonuspunt voor Albatross tegen koploper Wijhe

Activia op goed geluk naar remise

16:55 In een wedstrijd die pas na rust het aankijken waard werd, sleepte Activia zondag een verdiend gelijkspel uit het vuur tegen KCVO. Gesteund door een stevige wind in de rug en een flinke dosis opportunisme werd de vroeg opgelopen achterstand in de tweede helft gerepareerd: 1-1.