Bos, Floors en Oguz collectief van Koninklijke UD naar De Gazelle

SPELERSCARROUSEL Be Quick Zutphen haalt met Samad Ezafzafi een oude bekende binnen

2 mei Tweedeklasser Be Quick Zutphen is erin geslaagd om een oude bekende vast te leggen voor aankomend seizoen. Samad Ezafzafi (25) speelde eerder voor de blauw-witten en promoveerde in 2019 met de club naar de tweede klasse.