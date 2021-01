Bosz en Van der Spek vertrekken bij CSV Apeldoorn, drie vaste waarden tekenen bij

Joey Bosz (24) kwam vorig seizoen van AGOVV naar CSV Apeldoorn. In zijn eerste seizoen was hij een vaste waarde, dit seizoen was hij eerder invaller, voor het aanstaande seizoen zoekt hij wat nieuws. Van der Spek (22) is per direct vertrokken. De middenvelder kan zijn studie aan de Hogeschool van Amsterdam niet langer combineren met topvoetbal in Apeldoorn.