Bourgonje heeft het gevoel dat ze met Be Quick’28 heel even in de eredivisie speelt

Op 14 december speelde Be Quick'28 in de derde bekerronde tegen hoofdklasser Nuenen. Het werd 3-1 voor de ploeg van trainer Cor Smit en diezelfde middag werd er geloot. ,,We zaten in de kantine en volgden de loting online. Ik was net even weg en toen ik terugkwam zeiden mijn teamgenoten: 'We hebben Ajax geloot en spelen thuis.' Ik geloofde het niet. Natuurlijk, het was bekend dat de eredivisieclubs zouden instromen, maar we hadden ook een tussenronde kunnen loten."