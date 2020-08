Boy Boeloerditi maakt bij Voorwaarts na negen jaar afwezigheid het cirkeltje rond

,,Je wordt gemist”, zegt oud-ploeggenoot Jamarro Diks als Boeloerditi hem in de tweede helft tegen het lijf loopt. De aanvaller is in de rust gewisseld, samen met een groot aantal teamgenoten, en heeft dus tijd om wat handen te schudden. Diks, oud-prof van het Slowaakse AS Trencin, en de bebaarde spits zijn afgelopen seizoen ploeggenoten geweest bij de Rijssense derdedivisionist Excelsior’31. Volgens Diks baalt de ploeg flink als de spits in januari plots aankondigt te vertrekken, ondanks uiteindelijk 9 doelpunten in 21 wedstrijden.