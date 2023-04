Berkum mag zich opmaken voor bekerfinale, SVI daalt af naar tweede klasse en ongekend slot voor Gramsbergen

Zaterdag

Eerste klasse E

Het worden nog drie hele mooie potjes voor asv Dronten, dat werkelijk een droomseizoen kent. De promovendus laat WHC kansloos op eigen veld (0-2) en vindt zichzelf terug op plek 3. Trainer Patrick Posthuma: ,,We hebben gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Bij die eerste goal lieten we zien hoe goed we kunnen voetballen. En bij die tweede goal hoe goed we kunnen counteren. WHC is eigenlijk alleen maar via standaardsituaties gevaarlijk geweest.”

WHC – asv Dronten 0-2 (0-1). 36. Rémon Kroes 0-1, 49. Yordi Schols 0-2.

Er was een tactische ingreep voor nodig. Maar die ingreep bleek de sleutel tot succes. Na een 0-1 achterstand bij rust, trekt KHC na de thee de boel recht en wint het met 3-1 van DZOH. Alle Kamper goals vielen in het laatste kwartier. Trainer Kenan Durmusoglu: ,,De eerste helft speelden we afwachtend, in een 5-3-2. Na rust gingen we 4-3-3 spelen en voetbalden we meer via de zijkanten. Dat werkte heel goed.” Kort voor tijd maakt Gabara de bevrijdende 3-1.

KHC – DZOH 3-1 (0-1). 45. Tom Hiemstra 0-1, 75. Leroy Knol 1-1, 78. Burak Alp 2-1, 87. Karin Gabara 3-1.

De weg naar lijfsbehoud was allesbehalve gemakkelijk, maar SVI mocht voorafgaande het duel met Go-Ahead Kampen tenminste nog hopen op lijfsbehoud. Negentig minuten en negen doelpunten later, viel het doek dan toch definitief voor de Zwollenaren. In het eerste bedrijf gingen de ploegen nog redelijk gelijk op - SVI wist een 3-1 achterstand vlot te trekken tot 3-3 - maar na de pauze toonde Go-Ahead zich beter én slagvaardiger: 3-6. Een nederlaag die, dankzij een zege van de concurrentie, SVI doet terugkeren naar de tweede klasse.

SVI - Go-Ahead Kampen 3-6 (3-3). 1. Wilbert Wessels 0-1, 5. Wessels 0-2, 9. Youp Kok 1-2, 16. Maxwell van Dijk 1-3, 25. Dani van der Steege 2-3, 32. Van der Steege 3-3, 57. Rutger Koopman 3-4, 85. Wessels 3-5, 87. Nico Veldman 3-6. Bijzonderheid: SVI gedegradeerd.

Consternatie in blessuretijd. Is de inzet van Raymond Beuling van DOS Kampen wél of niet over de lijn geweest? Trainer Johan Pitstra ziet dat de scheidsrechter een doelpunt toekent, de winnende welteverstaan: 2-1. Pitstra: ,,De eerste helft hebben we te weinig gedaan met de kansen die we kregen. Na rust was Achilles’12 echt de betere ploeg. Uiteindelijk winnen we door die goal van Raymond, wat dat betreft zat het mee.”

DOS Kampen – Achilles’12 2-1 (1-1). 12. Mike Huiskes 0-1, 31. Allan Bakker 1-1 (strafschop), 90+2. Raymond Beuling 2-1.

Tweede klasse I

Be Quick’28 kon goede zaken doen in de strijd tegen degradatie, maar heeft dat nagelaten. Op het eigen sportpark trad de ploeg aan tegen concurrent Hatto Heim, maar verloor het uiteindelijk met 1-2. Na een uur wist de ploeg uit Zwolle de stand nog te openen en de leiding te nemen, maar niet veel later werd ook de gelijkmaker tegen de touwen geschoten. In de slotfase kreeg Be Quick de deksel op zijn neus, maar blijft het – als is het voorlopig – boven de streep staan.

Be Quick’28 – Hatto Heim 1-2 (0-0). 59. Quinten Jony 1-0, 63. Twan van Rijssen 1-1, 87. Roan Admiraal 1-2.

WVF heeft na een krankzinnige slotfase ‘slechts’ één punt overgehouden aan de topper tegen Hierden. Met het oog op de tweede periodetitel is Hierden de grootste concurrent van de Zwolse ploeg. Tien minuten voor tijd werd door WVF de openingstreffer gescoord, maar in de slotseconden trok Hierden de stand gelijk. ,,Dat is heel zuur. De manier waarop wij gevoetbald hebben is niks minder dan goed. De periodetitel is een hele mooie prijs, wij moeten gewoon heel trots zijn dat we daar kans op maken”, aldus een trotse WVF-trainer Jacob Grooten.

WVF – Hierden 1-1 (0-0). 79. Hessel Berends 1-0, 90. Mark Dooijeweerd 1-1.

Net als Be Quick’28 heeft ZAC nog een aantal punten nodig om de degradatie te ontlopen. Na een prima eerste periode is de tweede periode dramatisch verlopen voor de club uit Zwolle, die een punt wist af te snoepen van IJVV. De club uit IJsselmuiden doet nog volop mee om de periodetitel, dus een kleine stunt is het wel te noemen. Het werd 3-3, waarbij ZAC tot twee keer terug moest komen van een achterstand. Op de laatste speeldag speelt ZAC nog tegen concurrent OWIOS.

ZAC – IJVV 3-3 (1-2). 13. Jonathan van Marle 0-1, 23. Job van den Berg 0-2, 42. Onne van der Lei 1-2, 48. Robbin Bastiaan 2-2, 64. Van Marle 2-3, 76. Melle Reuvekamp 3-3.

Unicum heeft gedaan wat het moest doen, namelijk winnen van laagvlieger OWIOS. Maar het ging absoluut niet makkelijk, pas tien minuten voor tijd viel de bevrijdende 2-0. Interim-trainer Edwin van Ankeren van Unicum ziet het probleem van ‘de wedstrijd niet op slot kunnen gooien’ steeds vaker terugkomen bij zijn ploeg. ,,Zolang het maar 1-0 blijft dan is er een speciale voetbalwet dat de 1-1 zo kan vallen. Maar gelukkig wisten we nu wel de volle buit te pakken, in vergelijking tot vorige week”, aldus de oud-prof van PEC Zwolle.

Unicum - OWIOS 2-0 (1-0). 13. Yorick Hogetoorn 1-0, 79. Denzel Budde 2-0.

Het seizoen blijft maar beter en beter worden voor koploper Batavia’90. De ploeg is nog steeds ongeslagen en ziet de concurrentie punten verspelen in de titelstrijd. Zelf heeft de club uit Lelystad op een zonovergoten zaterdag met 5-0 gewonnen van AGOVV. De club uit Apeldoorn had het op Twitter al over de aanstaande kampioen. Met nog drie wedstrijden te spelen heeft Batavia een voorsprong van vier punten op nummer twee Hierden, maar op de laatste speeldag treffen beide clubs elkaar nog.

Batavia’90 – AGOVV 5-0 (0-0). 55. Redwene Hammouchi 1-0, 64. Hammouchi 2-0, 75. Yordi Grovenstein 3-0, 84. Grovenstein 4-0, 86. Grovenstein 5-0.

Tweede klasse J

Nieuwleusen heeft zijn plicht gedaan, namelijk winnen op bezoek bij Enter Vooruit. De ploeg in het oranje-zwart werd vorig jaar – bijna – ongeslagen kampioen in de derde klasse en heeft dit seizoen laten zien dat het over een talentvolle en gretige selectie beschikt. Net achter titelkandidaten Gramsbergen, DOS’37 en Sparta Enschede is Nieuwleusen een sterke nummer vier, die met 1-2 te sterk was voor de laagvlieger uit Enter. Thomas Koobs en Tieme Brinksma sloegen vlak voor rust toe.

Enter Vooruit – Nieuwleusen 1-2 (0-2). 40. Thomas Koobs 0-1, 45. Tieme Brinksma 0-2, 67. Jesse Nijkamp 1-2.

Het was al een moeilijk verhaal voor FC Meppel, maar na de nederlaag tegen De Zweef komt degradatie naar de derde klasse akelig dichtbij. Hoewel de Meppelers op sportpark Ezinge een solide eerste helft spelen waarin het niks weggeeft, komt de ploeg toch uit het niets op achterstand. Doelman Erik Kampherbeek verkijkt zich vlak voor rust op een schot van Tom Heuver. In de tweede helft gaat FC Meppel hartstochtelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar de dreiging van Hugo Bisschop en een grote kans voor Pim ter Voorde leveren geen doelpunt op. Interim-trainer Willem Visscher: ,,De ploeg heeft fantastisch gestreden, alleen maken we het onszelf heel lastig door een onnodige tegentreffer.”

FC Meppel - De Zweef 0-1 (0-1). 43. Tom Heuver 0-1.

Na een krankzinnige slotfase waarin de laatste zes minuten drie treffers vielen houdt Gramsbergen een flinke kater over aan het treffen met Oranje Nassau. Tot twee keer toe pakt de ploeg een voorsprong, maar tot twee keer toe wordt die ook verspeeld. ,,Op de terugweg is er volgens mij niks gezegd, zulke wedstrijden zijn niet goed voor je hart. Er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd, maar voor ons is het doel om de laatste drie potjes te winnen en dan zien we wel hoe het er dan voorstaat”, aldus Gramsbergen-trainer Stephan Rahantoknam.

Oranje Nassau - Gramsbergen 2-2 (0-0). 81. Elwin van der Veen 0-1, 90. Jasper de Riet 1-1, 90+4. Van der Veen 1-2, 90+6. Melvin van Dam 2-2.

Oost

Derde klasse C

Volgens Rico Magsino lag het aan het mooie weer dat degradant Avereest won van Zwolsche Boys, dat nog voor de nacompetitie speelt. ,,Lekker dat je aan het eind van het seizoen nog een beetje positief kan afsluiten. De druk is eraf en dat merk je dan ook. Zwolsche Boys heeft voor rust tien minuten even wat laten zien, voor de rest waren we beter. We werken nu al toe naar het volgende seizoen. Goed afsluiten en dan volgend seizoen goed beginnen.”

Avereest - Zwolsche Boys 3-0 (1-0). 20. 1-0 (eigen doelpunt), 60. Leyon Courtz 2-0, 88. Nick Oosterveen 3-0.

Sander van de Lustgraaf zag dat Lutten niet bij machte was om de 0-1 voorsprong tegen Hattem over de streep te trekken. ,,Volgens mij waren we niet fit genoeg. David Koopman kopte nog wel een vrije trap binnen en we speelden nog ruim een kwartier met een man meer, maar we konden niet de energie opbrengen om er nog wat van te maken.” Lutten zakt steeds verder weg, maar staat ‘slechts’ drie punten van de veilige achtste plaats.

Hattem - Lutten 4-1 (0-1). 29. David Koopman 0-1, 67. Felix Besseler 1-1, 74. Besseler 2-1, 77. Felix Noordberger 3-1, 90. Kevin Veger 4-1. Rode kaart: 77. Felix Noordberger (Hattem).

Een ploeg in vorm tegen een elftal dat de draad kwijt is. Dat werd door FC Ommen in de thuiswedstrijd tegen Dieze West ook in de score tot uitdrukking gebracht: 3-0. De marge was misschien wat aan de hoge kant. Aan de andere kant beloonde de thuisclub zichzelf rijkelijk door uit een paar knappe aanvallen te scoren. Het snelle doelpunt van Floris Mensinga was te danken aan doorzetten van Jesse de Lange. De tweede treffer van Tim Ribberink werd netjes voorbereid door rechtsback Nick Runhart. Toen Ribberink meteen na rust weer scoorde, was de wedstrijd klaar. Na een imposante reeks van 7 duels (14 punten) is FC Ommen op weg naar de nacompetitie. Dieze West zal zich daar ook melden, maar dan met een chagrijnig gevoel omdat de titel in een paar weken tijd is verspeeld.

FC Ommen - Dieze West 3-0 (2-0). 9. Floris Mensinga 1-0, 30. Tim Ribberink 2-0, 46. Ribberink 3-0.

ASC‘62 heeft op eigen terrein drie hele belangrijke punten gepakt in de strijd tegen de play-offs. Thuis won de Dalfsense ploeg met 2-0 van DVC Dedemsvaart. Na 25 seconden was het al raak. ASC-aanvaller Jord Stevens schoot de bal in de lange hoek en liet de keeper kansloos. Na heel veel matig voetbal in de wedstrijd viel in de 74ste minuut de beslissing. Matthijs van Gelder rondde knap af en zorgde voor de 2-0. Ondanks de belangrijke overwinning is coach Stef Lamberink niet tevreden. ,,Dit was verreweg onze slechtste wedstrijd tot nu toe”, aldus Lamberink na de wedstrijd.

ASC‘62 - DVC Dedemsvaart 2-0 (1-0). 1. Jord Stevens 1-0, 74. Matthijs van Gelder 2-0.

Hardenberg’85 speelt volgend seizoen in de vierde klasse na het gelijkspel tegen Olympia’28. Emiel Maat zag al dat het lastig zou worden om nog uit die hoek te komen. ,,Vandaag is het doodvonnis geveld. We komen heel snel achter, maar na de 1-1 krijgen we hele goede kansen. Die maken we niet. Na rust wordt het voetbal er niet beter op, allemaal lange ballen. Olympia krijgt nog een paar goede kansen, maar ook die gaan er niet in. Ik denk dat de 1-1 terecht is.” Olympia strijdt nog voor lijfsbehoud.

Hardenberg’85 - Olympia’28 1-1 (1-1). 5. Jeffrey van de Belt 0-1, 37. Berend Weiden 1-1. Bijzonderheid: Hardenberg'85 gedegradeerd.

SC Rouveen won voor het laatst op 18 maart tegen VHK (3-2), nadien zit er zand in de motor en is de ploeg behoorlijk afgedaald. Deze is zelfs nog niet veilig. Tegen titelkandidaat Heerde bleef het lang 0-0, maar in de laatste twintig minuten scoorde Heerde tweemaal. Rouveen zal nog even flink aan de bak moeten, anders komen er nog vervelende potjes aan

Heerde - SC Rouveen 2-0 (0-0). 68. Daan Nijmeijer 1-0, 72. Raoul Wijenberg 2-0.

Derde klasse D

Voor Mariënberg gaat het aardig richting nacompetitie na de 4-1 nederlaag in Doetinchem. Arjan Visscher ziet zijn ploeg helemaal niet zo slecht spelen, maar ook makkelijk de goals weggeven. ,,De eerste twee goals zijn gewoon weggevers. Daar kun je niet op trainen, dat is wel frusterend. We gaan elke week beter spelen, maar hier win je geen punten mee. De nacompetitie zal ook lastig worden, want je moet wel vier keer winnen.”

De Esch - Mariënberg 4-1 (2-0). 26. Koen Timan 1-0, 39. Bart Iepma 2-0, 65. Collin Bouwhuis 2-1, 73. Job Klievik 3-1, 90. Thomas Elbersen 4-1.

Arjan Keuken zag dat Bergentheim op de juiste momenten scoorde tegen Juventa'12. ,,Het was een hele spannende wedstrijd. De jongens hebben er allemaal kneiterhard voor gewerkt. Ik denk dat de trainer van de andere kant er misschien anders over denkt, maar we stonden tactisch heel goed en we scoorden op goede momenten. We zijn er nog niet, maar deze was wel noodzakelijk, gezien de andere uitslagen.”

Bergentheim - Juventa’12 3-2 (1-0). 7. Milan Hans 1-0, 64. Ronnie Hakkers 2-0, 71. Paul Dreijerink 2-1, 83. Chiel Jan Schuldink 3-1, 88. Luk Scharphof 3-2.

Kloosterhaar boekte de derde overwinning van het seizoen. Tegen DES was thuis al gewonnen en ditmaal nam de ploeg van Paul Ottenhof de drie punten mee uit Nijverdal. ,,We komen twee keer achter maar toch gaan we met voorsprong de rust in. Na rust hadden wij de betere kansen. We lieten het na om de 2-4 te maken, waardoor het nog lang spannend bleef. Mooie overwinning.” Kloosterhaar geeft zodoende de rode lantaarn over aan DES.

DES - Kloosterhaar 2-3 (2-3). 6. Coen van de Linde 1-0, 8. Stan Ravenhorst 1-1, 20. Djim Harmeling 2-1 (strafschop), 26. Stan Ekkel 2-2, 38. Ravenhorst 2-3.

Stephan Bloemendal vond het niet erg dat Bruchterveld nog iets langer dan 90 minuten mocht spelen, want in de laatste seconden kopte Milan Eggengoor de 1-2 binnen. ,,Het was een gelijkopgaande wedstrijd waar we toch moeite hadden met het aan de bal betere ATC. Verdedigend stonden we een stuk beter dan de laatste drie wedstrijden en dat voelde wel prettiger. We maakten ook minder fouten. Als je dan in de laatste aanval nog wint is dat prima. Milan is een kop groter dan zijn tegenstander, dus hij knikte de bal mooi binnen.”

ATC’65 - Bruchterveld 1-2 (0-0). 70. Maxim Muuse 0-1, 90. Luuk Wennink 1-1, 90+6. Milan Eggengoor 1-2.

Vierde klasse E

Reaal Dronten heeft aan het inhaalduel met Alcides een zwaarbevochten punt overgehouden. Beide ploegen stonden in maart ook al tegenover elkaar, toen moest de wedstrijd worden gestaakt na een blessure van de scheidsrechter. Reaal Dronten had de mogelijkheden om in de buurt van koploper ‘s-Heerenbroek te komen, maar eindigde (terecht) op gelijke hoogte met Alcides. Tarik Ibrahim loofde de ploeg uit Meppel. ,,Gewoon een goede ploeg, ze hebben het ons lastig gemaakt. Al hadden we op meer gehoopt.”

Reaal Dronten - Alcides 1-1 (0-0). 52. Jurre van der Haar 0-1, 88. Damy Dielingen 1-1.

FC Ulu Spor - VSW afgelast. Bijzonderheid: wedstrijd door KNVB geschrapt.

Noord

Derde klasse A

Jan Venema van SVM Marknesse zag dat Nijland niet dichterbij kwam. ,,We hadden ze eigenlijk verder op achterstand moeten zetten. We waren beter, alleen geven we de gelijkmaker heel makkelijk weg. We spelen terug terwijl de spits er nog stond, dus die kon hem zo binnenschuiven. Na rust zijn het keeper, paal en lat die ons in de weg staan. We maken een zuivere goal, de bal is zeker 20 centimeter achter de doellijn. De grensrechter vlagt niet en scheidsrechter kan het niet zien, dus die kunnen we het niet kwalijk nemen.”

Nijland - SVM 2-2 (2-2). 4. Wiebren Posthuma 1-0, 27. Chris Hospes 1-1, 33. Sam van Bentem 1-2, 41. Nico Pieter Bonnema 2-2.

Derde klasse D

Vitesse’63 dendert maar door, van rodelantaarndrager naar koploper in de derde periode. Klaas Mijnheer ziet het tevreden aan. ,,Ik ben heel blij met de manier waarop het gaat. We zijn zo goed als veilig en misschien staan er na de laatste drie wedstrijden nog wel meer mooie wedstrijden te wachten. Na vier jaar zo weggaan, is prima. Promoveren en dan degraderen, dat wil je niet na vier jaar. Het zat vandaag ook niet tegen en na rust hebben we gewoon goed gespeeld.”

Vitesse’63 - De Weide 4-1 (1-1). 28. Sjors Pieter Greving 0-1, 45. Jeroen van den Berg 1-1 (strafschop), 64. Sander van Dijk 2-1, 66. Peter Kuiper 3-1, 81. Kuiper 4-1.

DKB kon het feestje van ZZVV niet verstoren. Ryan van der Wetering had met een paar prachtige reddingen de spitsen af en toe tot wanhoop gedreven, maar moest in de laatste twintig minuten toch capituleren. DKB had brutaal de voorsprong genomen, maar zag ZZVV steeds dreigender worden. DKB is nog niet helemaal veilig, maar als de ploeg van Jan Otto Benjamins over twee weken wint van Borger dan kan het bijna niet meer mis gaan.

ZZVV - DKB 2-1 (0-1). 29. Jay van der Wetering 0-1, 65. Dave Padding 1-1, 83. Paul Bos 2-1. Bijzonderheid: ZZVV kampioen.

Vierde klasse A

Wat een verschil vijf maanden kunnen maken. Begin december won Creil-Bant in eigen huis nog overtuigend van AVC (6-1), maar in Sexbierum waren de krachtsverhoudingen anders. AVC won door twee rake standaardsituaties met 2-1, waardoor de ploeg van Henk Sleurink de komende weken nog flink aan de bak moet om zich definitief veilig te spelen. Met nog drie wedstrijden te gaan staat Creil-Bant op plek 8, zes punten boven de nacompetitieplek.

AVC - Creil-Bant 2-1 (1-1). 19. 0-1, 45. Jorik van der Veen 1-1, 86. Jelte Visser 2-1.

Tollebeek heeft dure punten laten liggen in de strijd om de tweede periodetitel. Op bezoek bij hekkensluiter TOP’63 werd het 3-3. Na de 1-0 ruststand kwam Tollebeek al snel 2-0 achter, maar de ploeg van Jan Jonkers herstelde zich door doelpunten van Willem Hulsebosch en Marijn Brandsema (strafschop). Niet veel later kwam TOP’63 weer op voorsprong, voordat Brandsema tien minuten voor tijd de eindstand op het scorebord schoot. Tollebeek staat in de periode nu vijf punten achter Franeker.

TOP’63 - Tollebeek 3-3 (1-0). 26. Jesse Koops 1-0, 48. Hiddo Wolters 2-0, 51. Willem Hulsebosch 2-1, 55. Marijn Brandsema 2-2 (strafschop), 62. Arjen van Brug 3-2, 80. Brandsema 3-3.

Tonego bood in de eerste helft uitstekend weerstand tegen QVC, maar wist dat niet door te trekken: 0-4. ,,Voor rust waren we een heel sterk collectief en gaven we heel weinig weg. Het is jammer dat we na rust niet zo’n vuist konden maken als in de eerste helft. Maar, als je je zo kan bewapenen tegen de koploper, dan geeft dat wel vertrouwen voor de laatste weken”, zei trainer Klaas Jongsma. Tonego staat één punt achter de veilige tiende positie.

Tonego - QVC 0-4 (0-0). 47. Klaas Visser 0-1, 55. Edwin Pluister 0-2 (strafschop), 62. Hidde Bajema 0-3, 90. 0-4 (eigen doelpunt).

Dat koploper QVC en achtervolger SC Franeker met kop en schouders boven de rest uitsteken, bleek ook weer in het duel tussen Franeker en nummer drie Nagele: 5-0. Nagele-trainer Peter Wiesenekker wilde de wedstrijd zo snel mogelijk vergeten: ,,Binnen een kwartier liepen we al tegen een 1-0 achterstand aan. Daarna probeer je nog wat, maar we hebben weinig kansen gecreëerd. Franeker was gewoon een maatje te groot. Op naar volgende week.” Aanstaande zaterdag komt poldergenoot Tonego op bezoek in Nagele.

SC Franeker - Nagele 5-0 (3-0). 11. Marco de Groot 1-0, 22. Jay de Vries 2-0, 30. De Vries 3-0, 55. Gerlof Dijkstra 4-0, 69. Sander Prins 5-0.

Vijfde klasse A

Arum - Espel 1-1, Ens - CVO 3-1, Blokzijl - NOK 0-7.

Zondag

Eerste klasse E

Dalfsen - TVC’28.

Tweede klasse I

Lemelerveld - Reutum.

Noord

Vijfde klasse B

FC Fochteloo - Blankenham.

Districtsbeker Oost

Halve finale

Berkum mag zich opmaken voor de finale van de districtsbeker. De halve finale tegen competitiegenoot csv Apeldoorn werd vrij overtuigend met 4-0 gewonnen. In de eerste helft had Berkum het overwicht, zonder grote kansen te creëren. Toch opende het de score. Nota bene verdediger Robert Talens drukte door tot de keeper van de Apeldoorners, die tegen de verdediger aan schoot. Voor Talens was het vervolgens een koud kunstje om de balen in het lege doel te schuiven. Na de pauze liepen de Zwollenaren uit naar een 4-0 overwinning, die eigenlijk geen moment écht in gevaar is gekomen. Volgende week weten ze wie ze treffen in de finale op neutraal terrein, wanneer Veensche Boys en Bon Boys de andere halve finale afwerken.

Berkum - csv Apeldoorn 4-0 (1-0). Robert Talens 1-0, 52. Johnsen Bacuna 2-0, 76. Bacuna 3-0, 90. Giorney Rojer 4-0. Bijzonderheid: Berkum speelt finale tegen winnaar Veensche Boys - Bon Boys (zaterdag 6 mei).

