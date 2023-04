Berkum mag zich opmaken voor finale beker, SVI daalt af naar tweede klasse en ongekend slot voor Gramsbergen

Zaterdag

Eerste klasse E

Het worden nog drie hele mooie potjes voor asv Dronten, dat werkelijk een droomseizoen kent. De promovendus laat WHC kansloos op eigen veld (0-2) en vindt zichzelf terug op plek 3. Trainer Patrick Posthuma: ,,We hebben gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Bij die eerste goal lieten we zien hoe goed we kunnen voetballen. En bij die tweede goal hoe goed we kunnen counteren. WHC is eigenlijk alleen maar via standaardsituaties gevaarlijk geweest.”

WHC – asv Dronten 0-2 (0-1). 36. Remon Kroes 0-1, 49. Yordi Schols 0-2.

Er was een tactische ingreep voor nodig. Maar die ingreep bleek de sleutel tot succes. Na een 0-1 achterstand bij rust, trekt KHC na de thee de boel recht en wint het met 3-1 van DZOH. Alle Kampener goals vielen in het laatste kwartier. Trainer Kenan Durmusoglu: ,,De eerste helft speelden we afwachtend, in een 5-3-2. Na rust gingen we 4-3-3 spelen en voetbalden we meer via de zijkanten. Dat werkte heel goed.” Kort voor tijd maakt Gabara de bevrijdende 3-1.

KHC – DZOH 3-1 (0-1). 45. Tom Hiemstra 0-1, 75. Leroy Knol 1-1, 78. Burak Alp 2-1, 87. Karin Gabara 3-1.

SVI - Go-Ahead Kampen 3-6 (3-3). Bijzonderheid: SVI degradeert.

Consternatie in blessuretijd. Is de inzet van Raymond Beuling van DOS Kampen wél of niet over de lijn geweest? Trainer Johan Pitstra ziet dat de scheidsrechter een doelpunt toekent, de winnende welteverstaan: 2-1. Pitstra: ,,De eerste helft hebben we te weinig gedaan met de kansen die we kregen. Na rust was Achilles’12 echt de betere ploeg. Uiteindelijk winnen we door die goal van Raymond, wat dat betreft zat het mee.”

DOS Kampen – Achilles’12 2-1 (1-1). 12. Mike Huiskes 0-1, 31. Allan Bakker 1-1 (strafschop), 90+2. Raymond Beuling 2-1.

Tweede klasse I

Be Quick’28 - Hatto Heim 1-2 (0-0).

WVF - Hierden 1-1 (0-0).

ZAC - IJVV 3-3 (1-2).

Unicum - OWIOS 2-0 (1-0).

Batavia’90 - AGOVV 5-0 (0-0).

Tweede klasse J

Enter Vooruit - SV Nieuwleusen 1-2 (0-2).

Het was al een moeilijk verhaal voor FC Meppel, maar na de nederlaag tegen De Zweef komt degradatie naar de derde klasse akelig dichtbij. Hoewel de Meppelers op sportpark Ezinge een solide eerste helft spelen waarin het niks weggeeft, komt de ploeg toch uit het niets op achterstand. Doelman Erik Kampherbeek verkijkt zich vlak voor rust op een schot van Tom Heuver. In de tweede helft gaat FC Meppel hartstochtelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar de dreiging van Hugo Bisschop en een grote kans voor Pim ter Voorde leveren geen doelpunt op. Interim-trainer Willem Visscher: ,,De ploeg heeft fantastisch gestreden, alleen maken we het onszelf heel lastig door een onnodige tegentreffer.”

FC Meppel - De Zweef 0-1 (0-1). 43. Tom Heuver 0-1.

Oranje Nassau - Gramsbergen 2-2 (0-0).

Oost

Derde klasse B

Swift’64 - Hoevelaken.

Derde klasse C

Avereest - Zwolsche Boys

Hattem - SC Lutten

FC Ommen - Dieze West

ASC‘62 heeft op eigen terrein drie hele belangrijke punten gepakt in de strijd tegen de play-offs. Thuis won de Dalfsense ploeg met 2-0 van DVC Dedemsvaart. Na 25 seconden was het al raak. ASC-aanvaller Jord Stevens schoot de bal in de lange hoek en liet de keeper kansloos. Na heel veel matig voetbal in de wedstrijd viel in de 74ste minuut de beslissing. Matthijs van Gelder rondde knap af en zorgde voor de 2-0. Ondanks de belangrijke overwinning is coach Stef Lamberink niet tevreden. ,,Dit was verreweg onze slechtste wedstrijd tot nu toe”, aldus Lamberink na de wedstrijd.

ASC‘62 - DVC Dedemsvaart 2-0 (1-0). 1. Jord Stevens 1-0, 74. Matthijs van Gelder 2-0.

Hardenberg’85 - Olympia’28

Heerde - SC Rouveen

Derde klasse D

De Esch - Mariënberg

Bergentheim - Juventa’12

DES - Kloosterhaar

ATC’65 - Bruchterveld

Vierde klasse E

Reaal Dronten heeft in het inhaalduel met Alcides een zwaarbevochten punt overgehouden. Beide ploegen stonden in maart ook al tegen elkaar, toen moest de wedstrijd worden gestaakt na een blessure van de scheidsrechter. Reaal Dronten had de mogelijkheden om in de buurt van koploper ‘s-Heerenbroek te komen, maar eindigde (terecht) op gelijke hoogte met Alcides. Tarik Ibrahim looft de ploeg uit Meppel. ,,Gewoon een goede ploeg, ze hebben het ons lastig gemaakt. Al hadden we op meer gehoopt.”

Reaal Dronten - Alcides 1-1 (0-0). 52. Jurre van der Haar 0-1, 88. Damy Dielingen 1-1.

FC Ulu Spor - VSW afgelast. Bijzonderheid: wedstrijd door KNVB geschrapt.

Noord

Derde klasse A

Nijland - SVM

Derde klasse D

Vitesse’63 - De Weide

ZZVV - DKB

Vierde klasse A

AVC - Creil-Bant

TOP’63 - Tollebeek

Tonego - QVC

SC Franeker - Nagele

Vijfde klasse A

Blokzijl - NOK, Arum - Espel (14.45), Ens - CVO (15.15).

Zondag

Eerste klasse E

Dalfsen - TVC’28.

Tweede klasse I

Lemelerveld - Reutum.

Noord

Vijfde klasse B

FC Fochteloo - Blankenham.

Districtsbeker Oost

Halve finale

Berkum mag zich opmaken voor de finale van de districtsbeker. De halve finale tegen competitiegenoot csv Apeldoorn werd vrij overtuigend met 4-0 gewonnen.

In de eerste helft had Berkum het overwicht, zonder grote kansen te creëren. Toch opende het de score. Nota bene verdediger Robert Talens drukte door tot de keeper van de Apeldoorners, die tegen de verdediger aan schoot. Voor Talens was het vervolgens een koud kunstje om de balen in het lege doel te schuiven.

Na de pauze liepen de Zwollenaren uit naar een 4-0 overwinning, die eigenlijk geen moment écht in gevaar is gekomen. Volgende week weten ze wie ze treffen in de finale op neutraal terrein, wanneer Veensche Boys en Bon Boys de andere halve finale afwerken.

Berkum - csv Apeldoorn 4-0 (1-0). Robert Talens 1-0, 52. Johnsen Bacuna 2-0, 76. Bacuna 3-0, 90. Giorney Rojer 4-0. Bijzonderheid: Berkum speelt finale tegen winnaar Veensche Boys - Bon Boys (zaterdag 6 mei).

