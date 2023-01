Het klopt allemaal bij koploper Emmeloord

Derde klasse Diepenveen en Holten zijn als veulens die weer de wei in mogen met het publiek als winnaar

Diepenveen en Holten leken in de eerste wedstrijd na de winterstop veel op een groep veulens die voor het eerst weer de wei in mochten. Dat leidde tot een heerlijk potje dat bekroond werd met de beslissende 2-3 in de laatste minuut door Martijn van der Werken van Holten.

22 januari