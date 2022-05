Ontlading bij Sportclub na knap herstel, Genemuiden doet weer mee voor het kampioenschap

spelerscarrousel Spelerscar­rou­sel: Van Kommer naar Berkum, Klaassen en Van Beekhuizen weer in Hierden, Macaré van Zutphen naar CSV Apeldoorn, vers bloed bij Be Quick'28

De beslissingen over het aanstaande seizoen worden in het amateurvoetbal vaak al bijtijds genomen. We houden dat bij in de spelerscarrousel. Dit overzicht wordt met nieuws regelmatig aangevuld.

14 mei