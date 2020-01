Braakhekke neemt Eefde bij de hand in overwinning op Excelsior Z.

Eefde laat ook na de winterstop zien dat ze thuis hoort in de derde klasse A. In de 5-1 overwinning op Excelsior Zetten kwam de club maar weinig in de problemen. Dat terwijl ze één van hun sterkhouders moesten missen: Julian Wolf.