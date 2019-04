Bram en Frank vinden elkaar bij demonstratie Be Quick'28

Normaliter zou de niet gegeven rode kaart voor de Twentse doelman Jonkers het gesprek van de middag zijn. Hij maakt hands tijdens het uitkomen. Zo opzichtig, zo duidelijk voor iedere aanwezige – van scheidsrechter Huis in ’t Veld tot de over z’n kopje koffie gebogen uitrustende materiaalman – maar hij mag blijven staan. Geen geel, geen rood, geen vrije trap. Niets. Maar doen ze daar heel moeilijk over bij Be Quick? Neen. Want het is 4-0. Ongekend, zo vlak voor de pauze. Tijd om je druk te maken over een futiliteit als rood-voor-de-doelman is er bijna niet.