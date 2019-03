Elf jaar Columbia 1: Nammensma is van een uitster­vend ras

9:34 Hij is van een uitstervend ras, een clubspeler. Erik Nammensma (29) gaat na de zomer zijn twaalfde seizoen in bij Columbia. De betrouwbare verdediger vertelt over het hoe en waarom en verhaalt wat de Apeldoornse club zo typeert. ,,Ik heb het elk jaar weer naar mijn zin, waarom zou ik dan weggaan?”